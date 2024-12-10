В Новосибирске названы причины слабой подготовки домов к отопительному сезону

С начала отопительного сезона тепловые инспекторы Новосибирской теплосетевой компании (НТСК) провели более 8 тысяч обследований домов, сообщили в компании.

По словам начальника Тепловой инспекции Службы измерений, наладки и испытаний Владимира Ефимова, ежедневно инспекторы НТСК выполняют в среднем 135 обследований многоквартирных домов. Он отметил, что чаще всего приглашают управляющие компании, чтобы разобраться в причинах проблем с теплоснабжением. Также инспектирование проводят для выявления возможных нарушений.

— Подготовка объектов к отопительному сезону улучшилась в сравнении с прошлым годом: заметно повышение ответственности УК и ТСЖ к выполнению необходимых мероприятий. В качестве позитивного примера могу привести дома управляющих компаний «Уютера», «Аркада», «Брусника. Управление домами». При этом в домах целого ряда других компаний сохраняются проблемы с готовностью к отопительному сезону, — говорит Владимир Ефимов.

В НТСК подчеркнули, что ресурс подается до входа коммуникаций в дом. Основными причинами слабой готовности объектов, по мнению инспекторов, являются ветхое состояние дома, недостаток персонала в управляющей компании для оперативного устранения выявленных нарушений, наличие полипропиленовых труб в системе отопления не по проекту, а также высокая степень износа трубопроводов по системе отопления и не выполненная промывка систем отопления. Из-за этих проблем недостаток тепла испытывают дома в зонах ответственности не менее десяти управляющих организацией.

В компании напомнили, что паспорта готовности домов к отопительному сезону выдает управляющим компаниям муниципалитет. До этого дом обследует Тепловая инспекция и выписывает акт технического осмотра — при необходимости с замечаниями, которые надо устранить, чтобы получить паспорт. В 2024 году при подготовке к отопительному сезону тепловые инспекторы проверили более 6 тысяч объектов жилого фонда и более 8 тысяч общественных объектов.

Напомним, в 2024 году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В результате проверки Ростехнадзор выдал муниципалитету акт с замечаниями. В нем 53 пункта.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разрабатывается еще одна концессия по теплу. В нее планируется включить все сети и котельные убыточного МУП «Энергия».