«Новосибирскэнергосбыт» хочет обанкротить научное издательство из-за долгов

Компания АО «Новосибирскэнергосбыт» подала на банкротство научного издательства. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда НСО.

Должником выступает – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Издательство «Наука». Иск был подан 15 декабря, сумма требований составляет более 1 миллиона рублей. Причина подачи иска не уточняется.

Издательство «Наука» — крупнейший многопрофильный научно-издательский холдинг России, специализирующийся на издании и распространении научных книг и журналов по всем направлениям науки. Был основан в 1727 году. В мае 2022 года издательство «Наука» из федерального государственного унитарного предприятия было преобразовано в бюджетное учреждение.

«Наука» — это единственное научное издательство, объединяющее три отрасли книгоиздания: издательскую, полиграфическую, книгораспространительную, говорится на сайте организации. Отделения издательства работают в крупнейших города России — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. У издательства имеется своя книгораспространительская сеть — «Академкнига», магазины которой находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Красноярске.

По данным Seldon.Basis, АО «Новосибирскэнергосбыт» основано в 2006 году. Генеральный директор: Карэн Дашьян. Основной вид деятельности — Торговля электроэнергией. Чистая прибыль за 2022 году составила — 1,41 миллиарда рублей, а выручка — 48,06 миллиарда рублей.«Новосибирскэнергосбыт» занимается поставками электричества в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал в восстановлении на работе экс-директору новосибирского «Вектора».