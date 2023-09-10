Мэр Новосибирска проголосовал на выборах губернатора

— Выборы альтернативные. Набор кандидатов достаточно широкий — представлены и политические партии, и личности, которые в ходе избирательной кампании представили свои программы развития Новосибирской области. Теперь избирателям предстоит сделать выбор, кому доверить обязанность управлять регионом в следующие пять лет, — отметил Анатолий Локоть.

По состоянию на 12.00 часов 10 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 21,24%, проголосовали 443 962 избирателя (без учета дистанционного голосования). На 12.50 10 сентября дистанционно проголосовали 68,5 тыс избирателей — 77%, от подавших заявления.

По итогам двух дней голосования в Новосибирске определилась тройка районов-лидеров по явке:

Железнодорожный район—13,35% (проголосовали 5 631 избиратель); Центральный район — 12,55% (проголосовали 6 649 избирателей); Советский район — 12,45% (проголосовали 11 736 избирателей)

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

Избирательные участки работают сегодня до 20.00.