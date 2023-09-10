На выборах проголосовали более 500 тыс новосибирцев

— По состоянию на 12.00 часов 10 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 21,24%, проголосовали 443 962 избирателя (без учета дистанционного голосования), — сообщил областной избирком.

На 12.50 10 сентября дистанционно проголосовали 68,5 тыс избирателей — 77%, от подавших заявления.

По итогам двух дней голосования, по данным областной избирательной комиссии, по явке в лидерах в Новосибирской области Сузунский район— 46,79% (проголосовали 10 514 избирателей), в Новосибирске Железнодорожный район—13,35% (проголосовали 5 631 избиратель). В аутсайдерах Новосибирский район — 17,60% (проголосовали 23 393 избирателя), в Новосибирске Ленинский район — 10,80% (проголосовали 24 103 избирателя).

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».