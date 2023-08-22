С семьей 3-летнего мальчика, погибшего под колесами авто в Новосибирске, работают психологи

Стало известно состояние семьи, которая 20 августа в результате ДТП потеряла 3-летнего мальчика.

Напомним, трагедия случилась вечером 20 августа во дворе дома на улице Тюленина в микрорайоне Родники. Старшая 12-летняя дочка вышла на прогулку с маленьким братиком. Малыш резко побежал, запнулся об бордюр и угодил под колеса иномарки. Медики не смогли реанимировать ребенка, он полученных травм он скончался на месте.

— С места трагедии мать увозили в шоковом состоянии. Сегодня, по словам знакомых семьи, женщина не винит водителя «Хонды Одиссей» и пытается смириться с несчастным случаем. Она говорит, что ребёнок был активным и «так сложились обстоятельства». Состояние 12-летней девочки оценивается как тяжелое. С подростком будут работать психологи из кризисной группы, — сообщает издание «Царьград Новосибирск».

Ранее редакция рассказывала о происшествии со слов очевидцев. Люди утверждают, что водитель, который наехал на мальчика, плакал и винил во всем себя. По факту случившегося проводится проверка.