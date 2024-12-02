На маршруте Бердск-Новосибирск добавят электричек

На маршруте Новосибирск-Бердск наблюдается наибольший прирост пассажиропотока – 13%. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал заместитель министра транспорта Евгений Тюрин.

— Мы продолжаем развивать эту сеть пригородных перевозок и для жителей Бердска, Первомайского и Советского районов с 15 декабря увеличиваем количеству маршрутов с 39 до 44, — пояснил он.

По данным Минтранса, за 11 месяцев 2024 года АО «Экспресс-Пригород» перевезло 22 млн пассажиров. Это на 8,7% больше, чем в 2023 году. Транспортный заказ правительства региона на пригородные перевозки в 2025 году увеличен на 7%. По мнению перевозчиков, рост пассажиропотока на пригородных электричках связан с постоянными пробками на Бердском шоссе и Чуйском тракте. Люди пересаживаются на более предсказуемый вид транспорта.

Кроме того, с 15 декабря увеличивается количество маршрутов до Барабинска — с 3 до 4 в день.

Напомним, гендиректор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин отмечал, что за 5 лет пассажиропоток на пригородных электричках в Новосибирской области вырос до 30%. За 2023 год было перевезено 22 млн пассажиров. На территории региона действует девять мультимодальных маршрутов, электропоезд+автобус.

Губернатор рассказал, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до аэропорта. В регионе рассматриваются альтернативные проекты.