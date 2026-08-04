Спрос на подержанные электромобили в Сибири за полгода взлетел на 40%

По итогам первого полугодия 2026 года спрос на подержанные электромобили в Сибири увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи новых электрических и гибридных машин тоже показали рост, но скромнее — на 10,6%. К таким выводам пришли аналитики Авито Авто, проанализировав итоги первого полугодия 2026 года. Они связывают это с активным развитием аккумуляторных технологий.

В ходе опроса выяснилось, что 59% россиян допускают возможность приобретения электромобиля или гибрида. Из них 12% рассматривают именно электрический вариант, 8% — гибридный. Ещё 25% респондентов пока не готовы к такому переходу, но не исключают его в будущем. Уже сейчас владельцами таких машин являются 10% опрошенных — причём среди них поровну тех, у кого электрокар, и тех, кто выбрал гибрид.

Большинство потенциальных покупателей (71%) рассчитывают на бюджет до 3 миллионов рублей. Так, 23% готовы потратить до 1 миллиона, 26% — от 1 до 2 миллионов, 22% — от 2 до 3 миллионов рублей. В этом ценовом сегменте лучший показатель запаса хода — 600 километров — у японской модели Toyota bZ3X. А в целом здесь доминируют электромобили японских, российских и китайских брендов. В пятёрку также вошли Evolute i-PRO (433 км), «Москвич 3e» (410 км), Evolute i-JOY (386 км) и Nissan Leaf (270 км).

В категории от 3 до 5 миллионов рублей, которую рассматривают 13% покупателей, лидируют китайские бренды, хотя есть и представители США и Европы. Первое место по запасу хода здесь занял Hongqi E-HS9 — до 660 км. В пятёрку также попали Tesla Model 3, Zeekr 001 и X YOU, а также Volkswagen ID.4.

Сегмент дороже 5 миллионов рублей интересует 5% опрошенных. Здесь в рейтинге лидируют гибридные модели EXEED Exlantix ET и Zeekr 9X Ultra, способные проехать 1180 и 1160 километров соответственно. Следом идут электромобили Zeekr 001 ME (656 км), Avatr 11 (625 км) и Avatr 12 (610 км).

По данным аналитиков, самыми востребованными новыми электромобилями в первом полугодии стали Evolute i-JOY, Eonyx M2 и Geely EX5. На вторичном рынке лидировали Nissan Leaf, Zeekr 001 и Tesla Model 3. Среди новых гибридов покупатели чаще выбирали Evolute i-Space, Voyah Free и Geely EX5 EM-i, а среди подержанных — Toyota Camry, Toyota Prius и Li Auto L9.

Напомним, всплеск интереса к экологичному транспорту в регионе вырос в Новосибирской области на фоне топливного кризиса — водители стали стремиться сократить расходы на горючее.

Ранее редакция сообщала, что туристы из Новосибирска решили, что топливный кризис позади, и поехали на Алтай.