Эксперты рынка назвали самые продаваемые новые автомобили в Новосибирске

Компания «Автостат» в своем аналитическом отчете для редакции Infopro54 исследовала продажи автомобилей в Новосибирской области за первые восемь месяцев 2025 года. Выяснилось, что спрос на популярные модели снизился.

Лидером продаж в регионе стал CHERY TIGGO 7 PRO MAX. За отчетный период купили 647 автомобилей, что на 25% меньше, чем в прошлом году.

Второе место заняла LADA GRANTA. За восемь месяцев 2025 года продали 601 автомобиль, что на 23% меньше, чем в 2024 году.

На третьем месте оказался китайский HAVAL JOLION. Его приобрели 441 раз, что на 71% меньше, чем в 2024 году.

Четвертую строчку заняла LADA NIVA TRAVEL. За первые восемь месяцев продали 390 автомобилей, что на 2% меньше, чем в 2024 году.

Пятое место досталось CHERY TIGGO 4 PRO. Его купили 372 раза, что на 33% меньше, чем годом ранее.

Как ранее пояснял участник авторынка региона, в первые восемь месяцев 2024 года в Новосибирской области большинство автомобилей продавались в кредит. Примерно 90% сделок проходили именно так. Однако после резкого роста ставок отложенные одобрения были реализованы, и продажи замедлились.

