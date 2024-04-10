Мэрия назвала новую дату открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Сдача в эксплуатацию станции «Спортивная» в Новосибирске запланирована на 4-й квартал этого года. На данный момент — это самая конкретная и реальная дата запуска долгожданной станции Новосибирского метрополитена. Об этом сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов со ссылкой на и.о. мэра города Олега Клемешова.

12 апреля ожидается получение сводного положительного заключения Главгосэкспертизы по станции метро «Спортивная».

— В мае 2024 года будет проведена загрузка сметной документации для получения заключения достоверности сметной стоимости (срок рассмотрения 35 рабочих дней с даты приемки), — цитирует ответ Клемешова Виктор Игнатов.

Если все пройдет гладко с заключением, то ориентировочный срок завершения работ по корректировке проектно-сметной документации — июль 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что заключение Главгосэкспертизы по метро «Спортивная» в Новосибирске ждут к июню.