Мужчина погиб во время рыбалки в Новосибирске

Новосибирец погиб во время рыбалки на судне на Новосибирском водохранилище. Родные забили тревогу, когда мужчина ушел на рыбалку и не вернулся.

― На поиски рыбака выехали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда, ― говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Спасатели нашли место провала и погибшего мужчину.

По данным спасателей, рыбак оставил на берегу машину, на буксировщике выехал на лед и провалился.

― Буксировщик утонул, а мужчина не смог выбраться из ледяной воды, ― отметили в сообщении.

Сотрудники МЧС передали тело правоохранителям.

Как напомнили в МЧС, зимний сезон рыбалки закрыт.

Ранее редакция сообщала о том, что рыбаков, плавающих на льдине, эвакуировали в Новосибирской области.