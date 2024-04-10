Мужчина погиб во время рыбалки в Новосибирске

Новосибирец погиб во время рыбалки на судне на Новосибирском водохранилище. Родные забили тревогу, когда мужчина ушел на рыбалку и не вернулся.
― На поиски рыбака выехали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда, ― говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Спасатели нашли место провала и погибшего мужчину.
По данным спасателей, рыбак оставил на берегу машину, на буксировщике выехал на лед и провалился.
― Буксировщик утонул, а мужчина не смог выбраться из ледяной воды, ― отметили в сообщении.
Сотрудники МЧС передали тело правоохранителям.
Как напомнили в МЧС, зимний сезон рыбалки закрыт.
Ранее редакция сообщала о том, что рыбаков, плавающих на льдине, эвакуировали в Новосибирской области.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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