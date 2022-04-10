Мэрия Новосибирска лоббирует сохранение МУПов на федеральном уровне

На минувшей неделе премьер министр РФ Михаил Мишустин впервые отчитался перед нынешним созывом нижней палаты парламента о работе правительства. После отчёта депутат от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ), в ходе сессии вопросов от партий, предложил премьеру отменить решение о ликвидации МУПов и ГУПов.

— В нынешних условиях эти предприятия обеспечивают устойчивость и жизнеобеспечение населения, — пояснил он.

Мишустин в ответ напомнил, что решение о ликвидации МУПов и ГУПов до 2025 года — это закон. Его принимали депутаты Госдумы и подписал президент РФ.

— Унитарные предприятия ликвидируются в силу законодательства и этот процесс будет завершаться к 2025 году. Они могут быть преобразованы в акционерное общество или бюджетное учреждение. Пожалуйста, выбирайте. АО — это конкуренция, возможность привлекать частное финансирование. Бюджетное финансирование — это ответственность, но плановость, — добавил Михаил Мишустин. — После 2025 года регионы не смогут оставлять МУПы. Исключение могут составить только предприятия деятельность которых отнесена к стратегической, естественной монополии, культуре и т.д. Здесь губернатор может обращаться (с предложением). Но мы не видим ничего страшного в таком преобразовании. Есть хорошие примеры перехода (МУПов и ГУПов) в бюджетные учреждения и акционерные общества.

Напомним, в Новосибирске в статусе муниципальных унитарных предприятий до сих пор работают МУП «Новосибирский метрополитен», МУП «Горводоканал», МП «Новосибирская аптечная сеть». Глава города Анатолий Локоть неоднократно подчеркивал, что во многом за счет контроля со стороны муниципалитета удалось удержать рост цен на лекарственные препараты и сохранить их ассортимент, как во время пандемии, так и после резкого подъема ключевой ставки и санкционного давления на Россию.

При этом самостоятельного город развивать метрополитен не может. Для того, чтобы закрыть выпадающие доходы «Горводоканала» город недавно также обращался за финансовой поддержкой в областное правительство. Анатолий Локоть неоднократно сообщал, что предложения о покупке аптечной сети и «Горводоканала» в муниципалитет поступают регулярно, но отклоняются.