Новосибирские волонтеры вылетели с трассы из-за отказа электроники в автомобиле

Новосибирские зооволонтеры стали участниками ужасной аварии. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе «ГБР_ZOO_НСК» в социальной сети «ВКонтакте».

Две жительницы Сибири направлялись в командировку в Таштагол, когда, по словам очевидцев, их автомобиль Toyota RAV4 внезапно развернуло на встречной полосе и бросило в кювет. Во время падения машина трижды перевернулась и оказалась на боку.

— Все бежали к машине и думали там трупы. Но на Стасе с Алей ни царапины, — отметили в публикации.

Волонтёры получили многочисленные ушибы и синяки, а машину доставили в Новосибирск на эвакуаторе.

Несмотря на серьёзные повреждения, зооловонтёры отказались от госпитализации и продолжили свой путь, стремясь помочь животным.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском.