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«Мне дела нет, как будут жить в Европе. Что будет у нас, в России?»

Михаил Мезенцев, общественный деятель — о том сколько раз будут мыться европейцы, ценах на арабский бензин и будущей российской действительности:
  • 13/05/2022, 14:38

новости НовосибирскаИмею грех поглядывать телевизор. Особенно новостные каналы, в том числе федеральные. Заметил, что воодушевленно рассказывают, как плохо будет жить Европа, если откажется от российских углеводородов.

Я не либерал и не пацифист. Я патриот. Но я не могу понять, зачем мне информация о том, как там будут жить в Европе или еще где-либо? Мне вообще дела нет, почем будет бензин на АЗС в Берлине, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, почем там будет картоха или подсолнечное масло. Еще меньше меня интересует, сколько раз в неделю будут мыться цивилизованные европейцы и какую температуру поддерживать в своих жилищах. Да пусть хоть на лошадях ездят, чтобы на бензин не тратиться. Вот вообще без разницы.

Вы лучше расскажите, как будет в России! Что будет с ценами, образованием, здравоохранением, правопорядком? Расскажите мне, как изменятся доходы граждан, как подешевеет или подражает жизнь, как изменится соотношение доходов/расходов у рядовых граждан страны. Когда из горячего крана будет течь горячая вода, а не чуть теплая, а если будет чуть теплая, то поставщик сам сделает перерасчет в мою сторону? Когда в поликлинике сразу отправят на УЗИ, МРТ или другое необходимое обследование? Только чтобы сразу, а не через месяц. Когда в школе у ребенка сделают ремонт? Нормальный ремонт за счет бюджета, а не косметический на пожертвования родителей. Когда дороги приведут в нормативное состояние и будут содержать их надлежащим образом? И т. д.

В общем, надеюсь, вы понимаете ход моих мыслей. Осмелюсь предположить, что не меня одного они посещают. Может, кто-то знает ответ? Или знает того, кто знает?

Очередные мысли вслух, в общем. Извините, если кому-то они не по душе.

По материалам публикации в соцсети «ВКонтакте»

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экономика общество власть


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