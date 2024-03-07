Мэрия Новосибирска не планирует продавать Спецавтохозяйство и муниципальную аптеку

В мэрии Новосибирска прокомментировали, что планируют делать с пятью муниципальными предприятиями. На минувшей неделе на сайте муниципалитета появилась информация об их продаже. В итоге в ряде СМИ и телеграм-каналах начала разгоняться информация о продаже знаковых для города предприятий.

— Пять муниципальных предприятий будут преобразованы в акционерные общества из-за требования федерального законодательства. При этом единственным акционером этих предприятий будет город Новосибирск, — подчеркнули в мэрии.

Напомним, речь идет о МУП «Спецавтохозяйство», МП «Новосибирская аптечная сеть», МКП «Новосибгортранс», МУП «Сибирское гостеприимство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5».

В департаменте имущества Новосибирска также уточнили, что до 1 января все муниципальные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, должны быть ликвидированы по федеральному законодательству. В этом статусе могут продолжать работать только предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваи, троллейбусы) и метрополитеном; естественных монополий, культуры и искусства.

В итоге пять предприятий были включены в прогнозный план приватизации для рассмотрения на мартовской сессии горсовета.

Стоит отметить, что 5 марта вопрос с акционированием муниципальных предприятий на сессии Заксобрания поднял депутат от КПРФ Роман Яковлев. Он напомнил, что в рамках федерального законодательства унитарные предприятия могут поменять форму собственности на АО, ООО — данные процедуры подразумевают вопрос, связанный с приватизацией, а также перевод в муниципальные казенные и муниципальные бюджетные учреждения. В отдельных случаях возможна ликвидация предприятий.

— Я проанализировал практики других регионов, которые уже практически завершили эту работу. Они имеют разный характер. Есть понимание, что муниципальные формы собственности позволяют вести больший контроль за ведением хозяйственной деятельности и, что самое главное, — больший контроль за используемым имуществом, — отметил Яковлев.

Он предложил на следующей сессии в рамках парламентского часа заслушать информацию от Минэкономразвития и посмотреть ситуацию с муниципальными предприятиями в Новосибирской области, а по итогам — выработать предложения от Законодательного Собрания.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив отметил, что вопрос живой и волнует многих и предложил коллегам проработать его до следующей сессии.

Стоит отметить, что вопрос возможной приватизации муниципальных предприятий вызвал большой ажиотаж и обсуждение в соцсетях. Особенно перспективы акционирования МУП «Спецавтохозяйство», которое в 2023 году выиграло три концессии на строительство мусорных полигонов и на семь лет получило статус регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске периодически возникают слухи о приватизации МУП «Горводоканал». При этом после череды коммунальных аварий в начале 2024 года депутаты вновь начали обсуждать тему о возврате в госсобственность энергоактивов Новосибирска.