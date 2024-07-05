«Сколько можно издеваться?»: жители Новосибирска попросили у Путина детсад для малышни с Хилокской

Жители многострадального Хилокского микрорайона Новосибирска записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Новосибирцы заявляют, что пустырь на улице Хилокской, на котором еще в 2022 году им обещали построить детский сад, превратился в место для ночлежек мигрантов.

Детсад люди ждали два года, но за это время не появился даже фундамент. Поняв, что обещания остаются на этапе обещаний, сибиряки начали обивать пороги всевозможных инстанций. Обращения были отправлены в мэрию, районную администрацию, прокуратуру, администрацию города и правительство Новосибирской области, Минобразование и т.д.

— Отвосюду мы получили ответы, которые мы называем отписками: все они как под копирку. Сложилось впечатление, что нас считают слабоумными, либо они вообще не читали наши заявления, а просто отвечали автоматически. Над нашими детьми откровенно издеваются. По другому отсутствие детского сада не назвать, — говорит активисты.

Пока иностранные специалисты обживают выделенный под дошкольное учреждение земельный участок, горожанами приходится возить своих детей в детские сады в соседние микрорайоны.

— Наш жилмассив считается этническим анклавом, потому что количество приезжих здесь значительно превышает число коренного населения. В связи с этим мы не единожды слышали от властьимущих в устной форме: «Кому там строить садик, кто в него ходить будет?». То есть для приезжих строить детсад не нужно, а нас слишком мало, чтобы для нас строить детсад. Это не так. На Хилокской и ближайших улицах много детей дошкольного возраста, — отметили сибиряки.

По словам новосибирцев, уехать на транспорте с Хилокской в отдаленные детсады – настоящий квест. Дорога на выезде из города забита фурами, стоящими в пробке.

Жители Хилокской просят высших должностных лиц страны повлиять на местные власти и решить вопрос со строительством детского сада на территории микрорайона.

После опубликованного в интернете видеообращения жителей Хилокской, где сообщается об отсутствии в микрорайоне детского сада в пешей доступности, прокуратура и СК региона организовали проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка работе органов местного самоуправления по обеспечению доступного дошкольного образования для жителей жилмассива. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заступился за жительниц Хилокского микрорайона, которым угрожал выходец из Средней Азии. Представившись участником СВО, мигрант обвинил женщин в жалобах на кафе «Кишлак».