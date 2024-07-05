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«Сколько можно издеваться?»: жители Новосибирска попросили у Путина детсад для малышни с Хилокской

  • 05/07/2024, 19:00
Автор: Ольга Кирсанова
«Сколько можно издеваться?»: жители Новосибирска попросили у Путина детсад для малышни с Хилокской
Видеообращение новосибирцы записали на пустыре, где им 2 года назад обещали построить детский сад.

Жители многострадального Хилокского микрорайона Новосибирска записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Новосибирцы заявляют, что пустырь на улице Хилокской, на котором еще в 2022 году им обещали построить детский сад, превратился в место для ночлежек мигрантов.

«Сколько можно издеваться?»: жители Новосибирска попросили у Путина детсад для малышни с Хилокской

Детсад люди ждали два года, но за это время не появился даже фундамент. Поняв, что обещания остаются на этапе обещаний, сибиряки начали обивать пороги всевозможных инстанций. Обращения были отправлены в мэрию, районную администрацию, прокуратуру, администрацию города и правительство Новосибирской области, Минобразование и т.д.

— Отвосюду мы получили ответы, которые мы называем отписками: все они как под копирку. Сложилось впечатление, что нас считают слабоумными, либо они вообще не читали наши заявления, а просто отвечали автоматически. Над нашими детьми откровенно издеваются. По другому отсутствие детского сада не назвать, — говорит активисты.

Пока иностранные специалисты обживают выделенный под дошкольное учреждение земельный участок, горожанами приходится возить своих детей в детские сады в соседние микрорайоны.

«Сколько можно издеваться?»: жители Новосибирска попросили у Путина детсад для малышни с Хилокской

— Наш жилмассив считается этническим анклавом, потому что количество приезжих здесь значительно превышает число коренного населения. В связи с этим мы не единожды слышали от властьимущих в устной форме: «Кому там строить садик, кто в него ходить будет?». То есть для приезжих строить детсад не нужно, а нас слишком мало, чтобы для нас строить детсад. Это не так. На Хилокской и ближайших улицах много детей дошкольного возраста, — отметили сибиряки.

По словам новосибирцев, уехать на транспорте с Хилокской в отдаленные детсады – настоящий квест. Дорога на выезде из города забита фурами, стоящими в пробке.

Жители Хилокской просят высших должностных лиц страны повлиять на местные власти и решить вопрос со строительством детского сада на территории микрорайона.

После опубликованного в интернете видеообращения жителей Хилокской, где сообщается об отсутствии в микрорайоне детского сада в пешей доступности, прокуратура и СК региона организовали проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка работе органов местного самоуправления по обеспечению доступного дошкольного образования для жителей жилмассива. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заступился за жительниц Хилокского микрорайона, которым угрожал выходец из Средней Азии. Представившись участником СВО, мигрант обвинил женщин в жалобах на кафе «Кишлак».

Источник фото и видео: группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский микрорайон Игорь Краснов детский сад Владимир Путин Видеообращение Александр Бастрыкин


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