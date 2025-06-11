Мэрия Новосибирска оценила стоимость продления Дзержинской линии метро

В мэрии Новосибирска озвучили стоимость продления Дзержинской линии метро. По подсчетам городской администрации, разработка проекта строительства участка от «Золотой Нивы» до «Молодежной» и соединения с электродепо «Волочаевское» потребует более 800 миллионов рублей.

— На сегодняшний день ориентировочная стоимость указанных проектных работ с выполнением инженерных изысканий составляет более 800 млн рублей, — рассказали «Интерфаксу» в мэрии.

В феврале 2025 года белорусская компания ОАО «Минскметропроект» выиграла тендер на разработку проекта левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща». Стоимость контракта составила 104 млн рублей, что значительно ниже начальной цены в 133 млн рублей. На выполнение работ отведено 300 дней.

Компания уже имеет опыт проектирования метрополитенов в Латвии, Литве, Украине, Азербайджане и России.

Напомним, в марте мэрия города объявляла тендер на корректировку генеральной схемы развития новосибирского метро. НА эти цели было заложено 205 млн рублей, потом сумма снизилась до 154 млн. В итоге торги отменили. 30 мая был объявлен новый тендер за 50 млн рублей.

Метрополитен в Новосибирске будет развиваться в три этапа. Первый продлится до 2030 года, второй — до 2050 года, а третий начнется после 2050 года.

Ранее редакция сообщала о том, что очередной тендер на разработку генплана развития метро объявлен в Новосибирске. Его начальная цена в 4 раза ниже первоначальной.