Перечень самых дефицитных специалистов в Новосибирске возглавили врачи

В перечень дефицитных профессий в Новосибирской области входит 31 специальность. Об этом сообщили аналитики hh.ru. Речь идет о вакансиях, на которые приходится менее четырех резюме кандидатов. Год назад в этом перечне было 55 специальностей.

Из списка дефицитных исчезли такие профессии как инженер-электронщик (4,2 резюме на вакансию), оператор производственной линии (5,4), монтажник (4,5), директор магазина, директор сети магазинов (6,0), мастер по ремонту оборудования, техники (6,9) и т.д.

В десятку специалистов, которых по-прежнему крайне не хватает на рынке труда входят врачи (0,8 резюме на вакансию), фармацевты-провизоры (1,0), медицинские сестры (1,2), главные врачи, заведующие отделением (1,4). При этом стоит отметить, что стоимость обучения в медицинских вузах стремится к заоблачным высотам. НГМУ в Новосибирске находится на втором месте по стоимости обучения: 312- 373 тысячи рублей в год. В одном из ведущих медицинских вузов страны год обучения уже доходит до 1,4 млн рублей. Власти пытаются скорректировать ситуацию за счет целевого набора, когда заказчиками обучения выступают медучреждения, а выпускники вузов обязаны в них отработать после получения диплома. Однако пока в больницах региона увеличивается количество медицинского персонала родом из стран Средней Азии.

В жестком дефиците в Новосибирске также инженер ПНР, повара, пекари, кондитеры (по 1,8), дворники (1,9), слесари, сантехники (2,0), токари, фрезеровщики, шлифовщики, медицинские представители (по 2,2).

Председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица ранее пояснял Infopro54, что недокомплект по вакансиям в сфере ЖКХ в Новосибирске составляет более 50%.

— За два года зарплаты в сфере ЖКХ выросли в два раза. Дворники сейчас получают от 80 тысяч рублей, и все равно мы не можем найти людей. Еще в 2023 потолок был 45-50 тысяч. Технический персонал, инженеры охотнее идут в курьеры за те же 100 тысяч. И смешно, и грустно, — говорил Александр Синица.

Рабочий персонал в дефиците уже несколько лет. Этих сотрудников работодатели активно переманивают друг у друга. Та же самая ситуация на рынке общепита.

Кроме того, местные работодатели испытывают сложности с поиском продавцов, мерчандайзеров, электромонтажников, агрономов, уборщиков, агентов по недвижимости, автослесарей, автомехаников, метрологов (по всем перечисленным специальностям на одну вакансию приходится менее 4-х резюме).

Напомним, строительный рынок сейчас находится в стагнации. Как отмечают его участники, большинство риэлторов в месяц не заключают ни одной сделки и многие специалисты уходят с этого рынка. Интересно, что строительные специальности в список hh.ru не попали.

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит кадров ускорил переход предприятий Новосибирска на роботизацию.