Депутат Госдумы записал второе послание будущему мэру Новосибирска

Депутат Госдумы Александр Аксёненко выпустил вторую часть своего обращения к будущему мэру Новосибирска.
— Еще один важный аспект, который нужно развивать, — это метро, — рассказал Александр Аксёненко, депутат Госдумы, на своей странице ВК.
По его словам, транспортная доступность – это еще одна головная боль новосибирцев. Многие жители города ждут продолжения строительства метрополитена.
— Соседний Красноярск дождался, а казалось, кто бы мог подумать, — подчеркнул депутат.
Напомним, что новую станцию нанесли на схему развития метро в Новосибирске. Станция появится на Дзержинской линии.
Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы РФ записал первое послание будущему мэру Новосибирска.
Источник фото: Александр Аксёненко в Вконтакте
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