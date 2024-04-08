Депутат Госдумы записал второе послание будущему мэру Новосибирска

Депутат Госдумы Александр Аксёненко выпустил вторую часть своего обращения к будущему мэру Новосибирска.

— Еще один важный аспект, который нужно развивать, — это метро, — рассказал Александр Аксёненко, депутат Госдумы, на своей странице ВК.

По его словам, транспортная доступность – это еще одна головная боль новосибирцев. Многие жители города ждут продолжения строительства метрополитена.

— Соседний Красноярск дождался, а казалось, кто бы мог подумать, — подчеркнул депутат.

Напомним, что новую станцию нанесли на схему развития метро в Новосибирске. Станция появится на Дзержинской линии.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы РФ записал первое послание будущему мэру Новосибирска.