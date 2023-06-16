Мэрия Новосибирска продает свою долю в автовокзале на Гусинобродском шоссе

Мэрия Новосибирска продает нежилые помещения, которые арендует ООО «Автовокзал-Главный» на Гусинобродском шоссе. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте муниципалитета. Площадь продаваемых помещений в автовокзале: 20,5 кв. м (914, 1 тыс рублей), 12,5 кв. м (797, 5 тыс рублей), 18,1 кв. м (1,1 млн рублей), 17,6 кв. м (1,1 мл рублей) и 12,4 кв. м (553,3 тыс рублей).
— Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка сроком на шестьдесят месяцев с внесением платежей ежемесячно равными частями, — говорится в сообщении.
Отмечается, что покупатель вправе оплатить приобретаемое в рассрочку арендуемое имущество досрочно. Председатель совета директоров ООО «Автовокзал — Главный», депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский напомнил Infopro54, что компания строила автовокзал по инвестиционному договору. Согласно договору, 5% помещений отошли мэрии.
— В свое время мы их арендовали: прошли через конкурс и платили несколько лет аренду. Сейчас у нас появилось право выкупить арендуемые помещения по 152-ФЗ, когда малый бизнес- арендатор получает приоритетное право выкупа после нескольких лет аренды муниципального помещения, — говорит Гудовский. — Мы подали заявку на выкуп, но для этого необходимо пройти определенную процедуру. Мэрия должна была оценить помещения и опубликовать информацию о намерении по их приватизации. Безусловно, мы на этот аукцион будем заявляться.
Ранее редакция сообщала о том, что около станции «Новосибирск-Главный» открылся подземный «автовокзал».
Фото: pixabay.com, qimono
Рубрики :
Регионы:
Теги :