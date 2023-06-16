Мэрия Новосибирска продает свою долю в автовокзале на Гусинобродском шоссе

Мэрия Новосибирска продает нежилые помещения, которые арендует ООО «Автовокзал-Главный» на Гусинобродском шоссе. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте муниципалитета. Площадь продаваемых помещений в автовокзале: 20,5 кв. м (914, 1 тыс рублей), 12,5 кв. м (797, 5 тыс рублей), 18,1 кв. м (1,1 млн рублей), 17,6 кв. м (1,1 мл рублей) и 12,4 кв. м (553,3 тыс рублей).

— Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка сроком на шестьдесят месяцев с внесением платежей ежемесячно равными частями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель вправе оплатить приобретаемое в рассрочку арендуемое имущество досрочно. Председатель совета директоров ООО «Автовокзал — Главный», депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский напомнил Infopro54, что компания строила автовокзал по инвестиционному договору. Согласно договору, 5% помещений отошли мэрии.

— В свое время мы их арендовали: прошли через конкурс и платили несколько лет аренду. Сейчас у нас появилось право выкупить арендуемые помещения по 152-ФЗ, когда малый бизнес- арендатор получает приоритетное право выкупа после нескольких лет аренды муниципального помещения, — говорит Гудовский. — Мы подали заявку на выкуп, но для этого необходимо пройти определенную процедуру. Мэрия должна была оценить помещения и опубликовать информацию о намерении по их приватизации. Безусловно, мы на этот аукцион будем заявляться.

Напомним, автовокзал в Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе начали возводить в 2017 году. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступала компания ООО «Автосервис», застройщиком — МУП «УЗСПТС». Автовокзал открылся в декабре 2019 года. Сумма вложений частного инвестора в строительство составила 120 млн рублей, обустройством прилегающей инфраструктуры занимался город.

Ранее редакция сообщала о том, что около станции «Новосибирск-Главный» открылся подземный «автовокзал».