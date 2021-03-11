Доставка цветов в Ригу — доставляем радость на расстоянии!

Цветочный интернет-магазин “Аннетфловерс” отправляет подарки в любой уголок страны и мира. Если нет возможности поздравить вторую половинку с праздником или родного человека лично, доставка цветов в Ригу — решение проблем. С нами выгодно, просто и легко сотрудничать. На выбор клиентов роскошные композиции в стиле минимализм, эксклюзивные подарки, приятные цены и уникальные флористические шедевры, составленные опытными мастерицами. Предлагаем подарить элегантную цветочную корзинку на День рождения, свадьбу, повышение по карьерной лестнице, выпускной. Всего лишь нужно — заказать букет в Ригу в интернет-магазине “Аннетфловерс”, оставить точные данные получателя. Уверяем, презент доставим в точное время, без задержек и по указанному адресу.

Роскошь и великолепие композиций AnnetFlowers

Для наших флористов нет ничего невозможного. Составим эксклюзивную композицию из разных сортов. Чем покорить даму сердца? Необычные георгины, классические розы в коробке или корзине, миниатюрная шляпная коробка с нежными цветами, дополненными ранункулюсами? Исполним любой каприз и пожелание. Минимум времени и флористический шедевр готов к отправке радовать возлюбленную.

На выбор варианты сезонных букетов — весенние тюльпаны, хризантемы, подчеркивающие осенние краски, яркие подсолнухи, символизирующие солнечное лето. Цветы, которым не подвластно время года, удивляют, покоряют, радуют всегда. Таковыми станут орхидеи, альстромерии, розы. Также на выбор такие композиции:

Цветочная корзина. Самобытная плетеная корзинка гармонирует с универсальностью сказочных букетов. Выглядит достойно, подчеркнет атмосферу любого праздника. Букет в коробке. Современная девушка по достоинству оценит оригинальный подарок. Уверяем, композиция взорвет социальные сети, а вы станете героем нашего времени… К тому же, букет долгое время будет радовать неподкупной красотой и нежным благоуханием. Корзинки с фруктами, деликатесами, сладостями. Если растопить сердце возлюбленной или родного человека сложно, тогда вкусные корзинки спасут ситуацию. Экзотические фрукты, элитные сорта сыра, соленья, копченые деликатесы, сладости — идеальное сочетание. Для тех, кто следует здоровому образу жизни, предлагаем мед, орешки, сухофрукты, джем, чай.

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