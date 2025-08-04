Самые большие штрафы в Новосибирске платят владельцы Toyota Camry

По итогам первого полугодия 2025 года самые большие штрафы за нарушение правил дорожного движения получили владельцы Toyota Camry: в среднем они заплатили 42984 рубля. На втором месте по недисциплинированности оказались автолюбители, которые ездили на Hyundai Solaris — 39 866 рублей, на третьем владельцы Kia Rio — 38742 рубля. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом «Автокод». В нем приняли участие более 97 тысяч легковых автомобилей.

В топ-10 также вошли Mercedes-Benz E-Class (36686), BMW 5 Series (36475), Toyota Land Cruiser (27336), Volkswagen Polo (25825), BMW X5 (25175), Skoda Octavia (23252) и Ford Focus (21241).

Аналитики сервиса рекомендуют при покупке этих авто внимательно изучать их историю в ГИБДД, чтобы потом не платить штрафы за старых владельцев.

Интересно, что в рейтинге, представленном сервисом, нет ни одного китайского автомобиля. Их рынок в РФ начал активно формироваться в 2022 году, после ухода западных, японский и корейских брендов.

Напомним, в 2024 году автомобилисты Новосибирской области получили свыше 5,5 миллионов административных постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации. По штрафам они заплатили 2,5 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что самым урожайным на штрафы в Новосибирске стал перекресток на улице Ватутина.