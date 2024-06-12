Сарафан для Бузовой: необычный подарок подготовил для певицы житель Новосибирска

Глава новосибирского отделения Союза Отцов Сергей Майоров заявил о желании подарить Ольге Бузовой сарафан.

— Хочу подарить сарафан, но не в качестве издёвки, не в коем случае, а наоборот как символ традиций, культурных, семейных, нравственных и напоминание что она как пример, подражания, для многих девочек и девушек. В других регионах её то судом, то другими мерами пугают, а у нас в столице Сибири подарок, со смыслом, — написал общественник на своей странице в ВКонтакте.

Многодетный отец считает, что, как публичная личность, Бузова явно или опосредованно своими поступками и заявлениями влияет на социум, особенно на молодёжь.

Подписчики Майорова не согласились с его мнением и высказались об артистке весьма категорично, раскритиковав широкий жест общественника.

— Очень жаль, что Ольга Бузова стала примером для подражания для многих девочек и девушек. Как глупая, тупая и безграмотная особа! Я вообще была уверена что Союз Отцов будет против выступления Бузовой у нас в городе, после того как на день защиты детей это чудо вышло полуголой на сцену. А вы тут аж с подарками. Наверное сыграло то что концерт бесплатный. — Сам подарок неплохой. Только вот достанется, видимо, избранным, таким, как Бузова. А те, которым отменили концерты… Лолита, Орбакайте и т.д. (где поучаствовал Совет Отцов), остались без подарков. Уверена Ольга Бузова по достоинству оценит его. Поможет ли он ей!? — Очень жаль, что какая-то часть молодёжи нашла в ней пример для подражания.

Напомним, Ольга Бузова выступит на праздновании Дня России в новосибирском парке «Арена» сегодня, 12 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники, узнав, что Бузова готовится выступить в Новосибирске в День России, стали массово жаловаться в администрацию и пытаться предотвратить очередной разврат публики. Поводом к массовым обращениям послужил скандал из-за слишком откровенного наряда эпатажной артистки во время шоу в Уфе.