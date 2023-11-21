Мэрия продлила инвестору разрешение на строительство поликлиники в Новосибирске

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска продлило разрешение на строительство поликлиники №18, которая возводится в рамках государственно-частного партнерства: до 28 июня 2024 года.

Напомним, разрешение на строительство было выдано в ноябре 2021 года ООО «Седьмая концессионная компания» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.). Поликлиника расположена в Ленинском районе Новосибирска на ул Степная,26. Ее площадь составит 14,2 тысячи кв метров. Рассчитана на поседение 881 человека в смену. В корпусах здания из 4-5 этажей будут обслуживаться 60 тысяч жителей Ленинского района. Здесь предусмотрены взрослое и детское отделения, женская консультация. Стоимость строительства объекта в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2021 года с учетом НДС — 2,4 млрд рублей.

О возведении монолитного каркаса поликлиники на 99% пресс-служба ГК «ВИС» сообщала еще в сентябре.

На заседании комитета по бюджету регионального парламента на минувшей неделе министр здравоохранения Константин Хальзов сообщал, что по поликлинике №18 завершено возведение здания.

— Подрядчики прикладывают усилия, чтобы войти в Новый год в теплом контуре, чтобы производить мероприятий по внутренней отделке, — уточнял чиновник. — Поликлиника заявлена на сдачу в конце второго квартала 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила нарушения при строительстве поликлиник по нацпроекту в Новосибирске.