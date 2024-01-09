Продавца Марии-Ра осудили за удерживание ребенка в холодильнике в Новосибирске

В Новосибирске суд огласил приговор продавцу магазина Мария-Ра за удерживание 9-летнего мальчика в морозильной камере.

— Подсудимый признан виновным по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». Вину в содеянном он не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Напомним, конфликт между мужчиной и ребенком произошел вечером 23 августа 2022 года в магазине сети «Мария-Ра» на улице Селезнева. 9-летний покупатель попросил продавца убрать просроченные продукты с прилавков магазина. В ответ на просьбу мальчика мужчина запер его в морозильной камере и удерживал некоторое время.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей за то, что он ударил чужого ребенка.