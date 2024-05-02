«Зло срывают на несчастных животных»: жители Новосибирска проголосовали в опросе об эвтаназии бездомных собак

В Новосибирской области закончилось голосование по вопросу об эвтаназии бездомных собак.

Согласно результатам опроса мнения жителей региона разделились почти поровну.

Итоги голосования разместил на своей странице в «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания области Роман Яковлев.

По информации депутата, всего в опросе приняли участие 8 427 человек. Против эвтаназии выступили 4 266 человек, что составило 50,6% . Поддержали убийство бездомных собак — 4 161 человек — 49,4% .

Другие результаты опроса, проведенного региональным Законодательным собранием, свидетельствуют о том, что:

— 87,7% респондентов признают существование проблемы бездомных животных в Новосибирске и области.

— 76,2% считают, что в определенных ситуациях бездомные животные могут представлять угрозу.

—90,1% полагают, что вопрос обращения с бездомными животными требует более эффективных решений.

— Данные результаты показывают, что большинство жителей Новосибирской области обеспокоены ситуацией с бездомными животными и считают необходимым искать пути ее решения. Однако мнения о том, является ли эвтаназия допустимой мерой, сильно разделились, — прокомментировал цифры Роман Яковлев.

Он также напомнил, что в 2023 году федеральное законодательство предоставило регионам право самостоятельно определять способы обращения с бездомными животными.

Подписчики депутата высказали свое мнение по опубликованным итогам голосования.

— Нужен мобильный отлов пусть даже без пункта временного содержания. Поймали — передали в руки волонтеров или сразу отвезли на стерилизацию. Сил нет уже. В результате стаи. А в стаях собаки могут проявлять агрессию. Вот основная проблема. Приюты это хорошо. Но пока такие собаки остаются на улице, все усилия безрезультатны! — Может теперь наши чиновники начнут работать, а не заниматься убийством несчастных животных, пусть уже начнут привлекать к ответственности недохозяев, каждый день итак убивают и травят столько животных и нет настоящего наказания за их деяния — Голосование за не законный закон об эвтаназии! При том, что в городе не было построено ни одного приюта, не сделано ни одного закона правильного для собак! Решили докатиться до эвтаназии! — Надо тех, кто так голосует, спросить: Где располагать питомники для бездомных, чем кормить, кто будет ухаживать за животными и понравится ли гавканье нескончаемое, если этот питомник расположить возле их дома? Кто против эвтаназии, тому назначить сборы по обслуживанию питомников! — И всё таки, как хорошо, что половина — против. Есть надежда на то, что добро рано или поздно восторжествует. Вообще, формулировки очень хитрые были в этом опросе. Собаки без владельцев и бездомные собаки — это разные категории. И, как раз, именно собаки без владельцев ( т.е. на самовыгуле) и нападают чаще всего. А бездомные бродяжки своей тени боятся, им не до нападений. Но людям этого не объясняют. Потому что в этом случае властям «эффективнее» бороться нужно будет с нерадивыми хозяевами, а это труднее и хлопотнее, чем убивать беззащитных животных. — Надо ввести запрет на разведение, мораторий, ввести налоги на разведение животных, ввести обязательную регистрацию животных через Госуслуги.

Ввести штраф 150 тысяч рублей за выброшенных животных и уголовную ответственность. — В стране бардак, беднота, люди постоянно убивают друг друга и массово, родители убивают детей, насилуют и убивают собственных младенцев, спортсмены друг друга лупят и убивают, и других тоже. Но народ всё своё зло срывает на несчастных животных. Это людей пора водить в наручниках, кандалах и намордниках.

Ранее в Управлении ветеринарии Новосибирской области объяснили, почему запустили опрос об эвтаназии животных.