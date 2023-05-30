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Мэрия расторгает договор по ярмарке рядом с ТЦ «Дружба»

  • 30/05/2023, 15:44
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Мэрия расторгает договор по ярмарке рядом с ТЦ «Дружба»
Предприниматель отозвал заявление после того, как к вопросу подключились правоохранительные органы.

— Спасибо всем, кто принимал участие в борьбе с ярмаркой около ТЦ «Дружба». С 5 июня мы ее закрываем, — сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин на заседании комиссии горсовета Новосибирска.

Размещение ярмарок в Новосибирске

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Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев поинтересовался, на основании каких документов принято это решение.

— Это результат совместной работы с правоохранительными органами, прокуратурой, ФСБ. Вчера мы договорились с предпринимателем ИП Устюговым, что он отзывает разрешение на ярмарку, и получили официальный отзыв на проведение ярмарки с 5 июня. Получаем прекращение ярмарки по отзыву самого ярмарочника. Наконец мы его увидели после нескольких месяцев общения с представителями по доверенности, — пояснил Витухин. — Наш посыл: что возвращение барахолки и ярмарки в таком формате не допустимо.

При этом чиновник отметил, что работа мэрии с Минпромторгом региона в части внесения корректировок по постановлению правительства Новосибирской области №303-п, которое регулирует работу ярмарок в регионе, продолжается.

— Мы предлагаем четко прописать, что ярмарки — это событийное, а не постоянно действующее предприятие. Также предлагаем прописать конкретное наименование сборно-разборных нестационарных объектов, которые можно устанавливать на ярмарках. Сейчас под эту категорию попадает даже трехэтажный дом, — отметил Виталий Витухин.

При этом он напомнил, что по рекомендации федерального Минпромторга для поддержки местных товаропроизводителей мэрия должна выдавать разрешения на установку ярмарок около ТЦ.

— При этом в рекомендации не написано, что если местных товаропроизводителей нет, то мы можем отказывать заявителю. Кроме того, мэрия обязана отчитываться в областной Минпромторг с фото ярмарок, которые установлены по этой рекомендации, — говорит Виталий Витухин. —  Прошли пять месяцев с получения этой рекомендации, пока у нас ни одного такого факта нет. Надеюсь, что мы сумеем противостоять разрастанию ярмарок, как это было раньше, вплоть до их установки на ступенях Оперного театра.

Депутаты предложили внести в постановление 303-п поправку по размещению ярмарок в зависимости от величины города.

— Мы понимаем, что в Колывани, других городах области будут рады любой ярмарке, в любой части населенного пункта. У нас отбоя от желающих встать с ярмаркой, нестационарным торговым объектом нет, и мы должны подходить к этому вопросу очень аккуратно. Мы предлагали Минпромторгу скорректировать правила размещения ярмарок в зависимости от количества жителей: до 300 тысяч человек и более 300 тысяч. В области под вторую категория подошли бы Новосибирск и Бердск, но пока ответ из Минпромторга области мы не получили, — говорит Виталий Витухин.

торговля

Бывшая барахолка восстала против будущей ярмарки

Напомним, ранее Виталий Витухин сообщал, что от ИП Устюгова в мэрию поступили более 22 обращений на размещение ярмарок. 3/4 от предпринимателя, как физлица, и остальные — от юрлица, где он является руководителем. Нигде, за исключением участка на ТЦ «Дружба», предприниматель не получил разрешение на ярмарку — ему отказали на основании 303-п.

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Фото редакции Infopro54

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ярмарки в Новосибирске


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