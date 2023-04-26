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В Новосибирске идет охота за свободной землей — для размещения ярмарок

  • 26/04/2023, 16:05
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Размещение ярмарок в Новосибирске
Перспективы появления стихийных барахолок не устраивают ни предпринимателей, ни мэрию.

— Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что сегодня есть люди, которые целенаправленно выискивают кусочки земли, что не оформлены предпринимателями, но находятся рядом с их торговыми центрами, предприятиями и используются, — сообщил, выступая на горсовета Новосибирска, директор департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. — Я лично написал всем главам районных администраций, оповестил об этой ситуации и поручил проработать вопрос с предпринимателями, чтобы предприятия, у которых рядом с компаниями, ТЦ находятся парковки, другие участки, посмотрели, оформлена ли эта земля. Если не оформлена, не обременена обязательствами и находится в государственной или муниципальной собственности, то нужно срочно привести земельные отношения по участкам вокруг ТЦ и предприятий в соответствие с их использованием.

торговля

Бывшая барахолка восстала против будущей ярмарки

Основанием для активизации такой работы стал прецедент с созданием ярмарки рядом с торговым центром «Дружба», из-за которой предприниматели, работающие в ТЦ, намеревались  перекрыть Гусинобродское шоссе.

— 25 января 2023 года в управление потребительского рынка мэрии поступило заявление от ИП Устюгова Даниила Игоревича о согласовании проведения ярмарки по адресу Гусиноброское шоссе, 31/2 в период с 27.02.23 по 31.12.23. Рассмотрев заявление, руководствуясь законом и основываясь на требованиях постановления правительства области №303-п, которое регламентирует порядок организации и проведения ярмарок на территории города, ни наш департамент, ни департамент имущества не смогли найти аргументов, которые бы позволяли не допустить согласования ярмарки. Предприниматель разрешение получил, — пояснил Витухин депутатам. — Когда пошли жалобы общественности, мы начали разбирать ситуацию глубже и выяснили, что между ТЦ и землей, которую ТЦ взял под парковку, расположена неразграниченная государственная земля, не обремененная ничьими правами, у ТЦ не было разрешения на ее использование, хотя многие годы там парковали автомобили и арендаторы, и посетители ТЦ.

При этом чиновник отметил, что за 2022 год данный предприниматель подал 22 заявления на оформление ярмарок на подобных участках в других районах города. По 21 из них получил отказ.

— Лично я этого предпринимателя в глаза не видел. От него по инстанциям ходят два представителя. В этом году предприниматель начал действовать не только от имени ИП, но и от юрлица, — говорит Виталий Витухин. — Изучив документы, которые подал предприниматель, мы поняли, что они подготовлены нашими бывшими или настоящими коллегами — настолько четко земельный участок под ярмарку был вписан в размещенные сети, в границы и т.д. У нас не было никакой возможности отказать.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев поинтересовался, означает ли это, что на любой свободный участок земли можно подать заявление на размещение ярмарки и поставить там барахолку, а муниципалитет не сможет отказать.

— По факту есть риск, что мы вернемся к тому, от чего ушли. Когда на прием ко мне приходили люди, они рассказывали, что при ликвидации барахолки их переселяли в торговые центры и говорили, что они будут работать в цивилизованных условиях, платить аренду «в белую». Сейчас, видя контейнеры рядом с ТЦ, они задаются вопросом: а зачем они уходили с улицы? Они и там могли продолжать делать свой маленький бизнес, — говорит Асанцев.

По словам Витухина, эта проблема обсуждалась в Минпромторге, и в ближайшее время планируется проработать вопрос о расширении оснований для отказа в организации и проведении ярмарок. Сейчас департамент может отказать арендатору только в том случае, если предприниматель совершил два зафиксированных нарушения и не оплатил выписанные штрафы. Чиновник констатировал: практика показывает, что это невозможно. Все прочие основания подпадают под уголовную статью о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Правоохранительные органы уделяют этой теме особое внимание в свете письма федерального Минпромторга, разрешившего создавать вокруг ТЦ ярмарки для продвижения продукции отечественных производителей.

— Сейчас мы ищем варианты отзыва разрешения на проведение данной ярмарки. В частности, ТЦ «Дружба» подготовил документы по расчету минимального размера земельного участка вокруг торгового центра, сдал их в департамент. Возможно, это будет основанием, — уточнил Виталий Витухин.

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Депутаты в ходе рассмотрения вопроса назвали еще несколько мест, где в последнее время появились похожие ярмарки. Чиновник обещал проверить законность этих локаций.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, резюмируя обсуждение, вновь подчеркнул, что не потерпит появления на улицах города «Сибирского Черкизона».

— Я бы хотел, чтобы эту точку зрения услышали как депутаты, так и предприниматели, которые ведут деятельность на территории Новосибирска. Сегодня появились определенные правовые сложности. Правительство заботилось об экономике, о том, чтобы поддержать малый бизнес, выпустило соответствующие постановления и документы. Сложно работать в таких условиях, но поручения обоим департаментам даны: как технологически это сделать, чтобы никаких контейнеров не было. Я оставляю за собой право обращаться в правоохранительные, надзорные органы с тем, чтобы решить эту проблему. Сколько бы заявок предприниматель ни подавал, и не важно, какая у него фамилия! — заявил мэр.

 

Ранее редакция сообщала, что ярмарки Новосибирска разместили на цифровой карте. 

Фото пресс-службы с сайта горсовета Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ярмарки в Новосибирске Уличная торговля разрешения на торговлю Дмитрий Асанцев Горсовет Виталий Витухин Анатолий Локоть


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