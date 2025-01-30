Мэрия увеличила выплаты почетным жителям Новосибирска

Администрация Новосибирска представила проект постановления, в котором говорится об индексации денежных выплат для почётных жителей города. С 2025 года сумма ежемесячной выплаты будет составлять 64,5 тысячи рублей.

Также на получение денег могут претендовать вдовы и вдовцы почётных жителей, если они не вступили в новый брак. Для них после индексации сумма составит почти 32,3 тысячи рублей.

В документе поясняется, что увеличение выплаты связано с индексацией на индекс потребительских цен за 2024 год. Постановление должно быть подписано мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым.

В 2024 году почётные жители города получили 58,7 тысяч рублей в качестве выплаты. В 2023 году сумма выплаты составляла 54,3 тысячи рублей, в 2022 году — 49,1 тысячи рублей, в 2021 году — 45,5 тысячи рублей, а в 2020 году — 43,1 тысячи рублей.

В настоящее время в списке почётных жителей Новосибирска значатся 54 человека. Например, космонавт-испытатель Анна Кикина, удостоенная этого звания за плодотворную просветительскую деятельность и выдающиеся заслуги в области исследования и освоения космического пространства.

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