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Глава Искитима заявил о мусорном коллапсе в городе

  • 30/01/2025, 10:51
Автор: Оксана Мочалова
Глава Искитима заявил о мусорном коллапсе в городе
Он обвинил регоператора по обращению с отходами в систематических нарушениях

Глава Искитима Сергей Завражин заявил о мусорном коллапсе в городе. По этому вопросу он обратился к генеральному директору регоператора —АО «Спецавтохозяйство» (АО «САХ»).

По его словам, искитимцы сталкиваются с систематическим нарушением сроков сбора и вывоза отходов с придомовых площадок.

— На сегодняшний день проблемы касаются не только частного сектора, но и многоквартирных домов. В микрорайонах с многоэтажной застройкой мы наблюдаем отсутствие вывоза крупногабаритных отходов более трех недель. Диспетчеры оператора получают заявки, однако их выполнение затягивается, и ситуация не улучшается, — отмечает Завражин в своем телеграм-канале.

По его словам, «проверка, проведенная совместно с компетентными организациями, не привела к нужным изменениям».

Он призвал жителей города проявить активность: отправлять обращения и замечания к регоператору.

Напомним, мусор из Бердска, Искитима и Искитимского района более 10 лет вывозила компания ООО «ЭкоСервис». По данным Seldon.Basis, новым владельцем перевозчика мусора стал московский предприниматель Максим Лошаков. 1 декабря 2024 года у нее истек срок работы в статусе перевозчика ТКО. Перевозчик заявлял, что по собственной инициативе сворачивает свою деятельность и расторгает договор со «Спецавтохозяйством». Региональный оператор рассчитывал, что новый собственник компании заявится на третий тендер и с ним будет заключен договор на транспортировку ТКО. До этого момента вывоз отходов будет осуществлять «САХ».

Стоит отметить, что на первые торги по привлечению перевозчиков для вывоза ТКО МУП «САХ» выставлял 26 лотов. По 11 лотам по заявкам, которые комиссия признала соответствующими требованиям, установленным в аукционной документации региональным оператором, договоры были заключены  21 октября.

Восемь торгов на 980 млн рублей не состоялись со второй попытки. Не нашлось желающих вывозить мусор из Искитима и Бердска, города Обь и Толмачевского сельсовета, части районов Новосибирска, в том числе из Советского района. Без перевозчиков пока остаются 14 районов области.

На сегодняшний день объявлены очередные торги. В этот раз АО «Спецавтохозяйство» выставило на торги 9 лотов. Самый крупный — на 202 млн рублей — на вывоз 73596,86 тонн мусора из Искитима, Искитимского района и Бердска.  Они завершатся 31 января.

Ранее редакция сообщала, что на рынке раздельного сбора отходов в Новосибирске формируется монополист. «Тайгер-Сибирь» демонтирует свой последний контейнер до 5 февраля.

Источник фото: телеграм-канал главы Искитима Сергея Завражина

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Искитим вывоз мусора


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