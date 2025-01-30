Подростков Новосибирска могут привлечь на вредные производства

Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, предложил внести изменения в законодательство, снизив возрастной порог для работы на металлургических и химических предприятиях. Своё предложение он озвучил во время встречи со студентами НГТУ.

По словам Шохина, такая мера необходима из-за нехватки квалифицированных кадров. Выпускники колледжей, которые обучаются специально для этих отраслей промышленности, не могут устроиться на заводы именно из-за возрастного ценза.

Как сообщает ТАСС, последний раз ограничения для вредных производств пересматривались 20 лет назад. С тех пор условия труда и стандарты значительно изменились.

Ранее Комитет Государственного Совета Татарстана по социальной политике разработал законопроект, который предлагал внести изменения в статью 265 Трудового кодекса. Согласно этому документу, предлагается разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах, если будут соблюдены все меры безопасности. Законопроект был передан на рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Кроме того, законопроект предполагал полноценное трудоустройство несовершеннолетних на предприятия, где они проходили практику, после получения среднего профессионального образования. Эти предложения нашли поддержку и в других регионах страны.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские выпускники будут сдавать в два раза меньше экзаменов, если решат поступать в колледжи на рабочие специальности.