Владимира Лаптева не лишили звания «Почётный гражданин Куйбышева»

27 ноября сессия городского Совета Куйбышева рассмотрела обращение прокуратуры о лишении экс-сенатора звания Почётного гражданина экс-депутата регионального парламента Владимира Лаптева. Лаптев был наделён этим статусом в 2020 году. Как сообщил редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, представители КПРФ прокуратуру поддержали, но единороссы, которых в горсовете большинство, высказались против, сославшись на большое количество добрых дел, которые Лаптев успел сделать для города.
— Прокурор ушёл ни с чем, но наверняка вернётся, — считает Кузнецов.
Напомним, 27 ноября 2023 года суд приговорил бывшего сенатора и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимира Лаптева к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 11,9 миллиона рублей и запрету на 4 года занимать должности в госорганах.
Обвинение по совокупности преступлений просило суд назначить Лаптеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 35,8 млн рублей.
В ноябре 2023 на сессии регионального парламента Владимира Лаптева исключили из «Единой России».
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура не стала обжаловать приговор, вынесенный экс-сенатору Владимиру Лаптеву.
Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.
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