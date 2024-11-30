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Владимира Лаптева не лишили звания «Почётный гражданин Куйбышева»

  • 30/11/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Владимира Лаптева не лишили звания «Почётный гражданин Куйбышева»
Депутаты-единороссы горсовета Куйбышева отказались поддержать обращение прокуратуры

27 ноября сессия городского Совета Куйбышева рассмотрела обращение прокуратуры о лишении экс-сенатора звания Почётного гражданина экс-депутата регионального парламента Владимира Лаптева. Лаптев был наделён этим статусом в 2020 году. Как сообщил редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, представители КПРФ прокуратуру поддержали, но единороссы, которых в горсовете большинство, высказались против, сославшись на большое количество добрых дел, которые Лаптев успел сделать для города.

—  Прокурор ушёл ни с чем, но наверняка вернётся, — считает Кузнецов.

Напомним, 27 ноября 2023 года суд приговорил бывшего сенатора и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимира Лаптева к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 11,9 миллиона рублей и запрету на 4 года занимать должности в госорганах.

Обвинение по совокупности преступлений просило суд назначить Лаптеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 35,8 млн рублей.

В ноябре 2023 на сессии регионального парламента Владимира Лаптева исключили из «Единой России».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура не стала обжаловать приговор, вынесенный экс-сенатору Владимиру Лаптеву. 

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Почетный гражданин отзыв мандата депутат


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