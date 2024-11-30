Владимира Лаптева не лишили звания «Почётный гражданин Куйбышева»

27 ноября сессия городского Совета Куйбышева рассмотрела обращение прокуратуры о лишении экс-сенатора звания Почётного гражданина экс-депутата регионального парламента Владимира Лаптева. Лаптев был наделён этим статусом в 2020 году. Как сообщил редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, представители КПРФ прокуратуру поддержали, но единороссы, которых в горсовете большинство, высказались против, сославшись на большое количество добрых дел, которые Лаптев успел сделать для города.

— Прокурор ушёл ни с чем, но наверняка вернётся, — считает Кузнецов.

Напомним, 27 ноября 2023 года суд приговорил бывшего сенатора и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимира Лаптева к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 11,9 миллиона рублей и запрету на 4 года занимать должности в госорганах.

Обвинение по совокупности преступлений просило суд назначить Лаптеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 35,8 млн рублей.

В ноябре 2023 на сессии регионального парламента Владимира Лаптева исключили из «Единой России».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура не стала обжаловать приговор, вынесенный экс-сенатору Владимиру Лаптеву.