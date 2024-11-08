Мэрия выкупает жилой дом на территории Новосибирского зоопарка

Мэрия приняла решение о выкупе участка с частным домом, расположенного на территории Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. На освободившемся месте будет построен комплекс для содержания африканских животных. Постановление об этом опубликовали на муниципальном портале.

В постановлении сказано, что земельный участок площадью 450 квадратных метров будет изъят для муниципальных нужд. Департамент земельных и имущественных отношений в течение 10 дней должен провести оценку стоимости земли и постройки, а также возместить убытки. Документ был подписан мэром Максимом Кудрявцевым сегодня, 7 ноября.

Стоит отметить, что выкуп зданий не стал неожиданным. Несколько лет назад уже появилась информация, что дома на территории зоопарка будут сносить ради животных из Африки. В районе реки 2-я Ельцовка, недалеко от вольера с северными оленями, расположены три одноэтажных деревянных дома. Ещё пять лет назад в двух из них жили семьи.

Напомним, что Африканский комплекс будет состоять из трех зданий. В павильоне для антилоп и зебр будут находиться ночные животные. В подвале расположатся виды африканского континента. В другом здании будут жить жирафы и птицы. Третье здание будет включать информационный центр, лекторий с библиотекой и кафе.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоопарке Новосибирска у речных выдр родились малыши.