«Меркас» не согласен с выкупной стоимостью земли на «Сибсельмаше»

11 мая в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска поступило два иска от ООО «Меркас» об урегулировании разногласий при заключении договоров купли-продажи земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос редакции.

— Суть спора состоит в несогласии общества с выкупной ценой земельных участков, — говорится в ответе.

О каких участках и какой выкупной цене идет речь в пресс-службе не пояснили.

При этом, со ссылкой на департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства уточняется, что в настоящее время инвестиционные проекты с участием ООО «Меркас» либо с вовлечением земельных участков, принадлежащих НПО «Сибсельмаш», в разработке департамента отсутствуют.

Напомним, покупатель НПО «Сибсельмаш» компания «Меркас» в апреле обратилась в суд с иском об урегулировании разногласий по двум договорам купли-продажи к мэрии Новосибирска. Всего в Арбитражном суде области сейчас рассматривается 5 исков от компании «Меркас» к мэрии. Все касаются земельных споров. На сайте суда отмечается, что часть исков поданы от ООО Отделение «Меркас».

По данным Seldon.Basis, ООО «Меркас» создана в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. УК компании составляет 12 тыс рублей, она относится к микроорганизациям — 4 сотрудника. Выручка в 2021 году составила 202, 6 млн руб, чистая прибыль — 690 тыс руб. Генеральный директор — Евгений Гайт, собственники — Евгений Гайт – 54,3%, Кан Ген-Пи — 45,7%.