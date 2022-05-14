Начало ремонта Октябрьского моста, возможно, откладывается

Конкурсная комиссия МКУ «Гормост» 13 мая подвела итоги определения подрядчика выполнения работ по ремонту Октябрьского моста через Обь. Стартовая цена контракта составляла 2,2 млрд рублей. Как отмечается на сайте торгов, на конкурс была подана всего одна заявка. Комиссия признала определение подрядчика несостоявшимся и постановила заключить контракт с единственным участником закупки. О какой компании дет речь на сайте пока не уточняется.

Однако, вечером 13 мая проведение конкурса было приостановлено в связи с обращением в ФАС компании АО «Новосибирскавтодор». В жалобе, направленной заявителем, отмечается, что заказчик нарушает права и законные интересы участника закупки.

В частности, «Новосибирскавтодор» сообщил, что заказчик не включил в сметный расчет затраты на устройство бытового городка для строительства моста.

— Отсутствие стоимости на устройство бытового городка в расчете обоснования цены контракта делает невозможным его устройство в процессе выполнения работ, ввиду отсутствия денежных средств. Исходя из данных проектной документации, выполнение работ без устройства бытового городка фактически невозможно, — поясняется в жалобе, подписанной гендиректором компании Анатолием Воробьевым. — Кроме того, в расчете максимальной цены контракта отсутствуют затраты на разработку рабочей документации, необходимой для специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств. Исходя из изложенного, заказчиком установлены заведомо неисполнимые требования при выполнении работ.

— В соответствии с постановлением правительства РФ до 31 декабря 2022 года расширенное казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых средств, предусмотренных в отношении: расчетов по государственным контрактам, начальная (максимальная) цена которых составляет 1 млрд. рублей и более, договорам (соглашениям), заключаемым на сумму 1 млрд. рублей и более, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предметом которых является строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов, договоров (соглашений) на сумму более 3 млн. рублей, — говорится в жалобе. — Кроме того, это касается расчетов по государственным (муниципальным) контрактам, если размер цены определен законом субъекта Российской Федерации. Конкурс по ремонту Октябрьского моста не определен законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской, то есть к данной закупке правила расширенного казначейского сопровождения не применяются.

Также юристы «Новосибирскавтодора» обнаружилипри размещении извещения о закупке и проекта контракта в ЕИС. Речь идет о. Еще одно нарушение связано с установлением

В компании подчеркивают, что отсутствие указанного условия при установлении казначейского сопровождения исключает возможность потенциального победителя на регулярное получение прибыли в процессе исполнения контракта и нарушает баланс интересов сторон.

В результате «Новосибирскавтодор» запросил ФАС потребовать от заказчика привести документацию по ремонту Октябрьского моста в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также привести расчет начальной максимальной цены контракта в соответствие с проектной документацией.

На минувшей неделе на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что ремонт Октябрьского моста должен стартовать в ближайшее время.

Редакция ранее сообщала, что город рассчитывает на дополнительное финансирование от «Росавтодора» для увеличения дорожных работ.