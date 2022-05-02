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Покупатель «Сибсельмаша» подал несколько исков к мэрии Новосибирска

  • 02/05/2022, 16:04
Автор:
новости Новосибирска
Рассмотрение двух из них в предварительном судебном заседании уже намечено на конец мая.

Компания ООО «Меркас» (Москва) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к мэрии Новосибирска. Как говорится в материалах суда, речь идет об урегулировании разногласий по двум договорам купли-продажи. Детали исков пока не уточняются.

По данным Seldon.Basis, ООО «Меркас» создана в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. УК компании составляет 12 тыс рублей, она относится к микроорганизациям —  4 сотрудника. Выручка в 2021 году составила 202, 6 млн руб, чистая прибыль — 690 тыс руб. Генеральный директор — Евгений Гайт, собственники — Евгений Гайт – 54,3%, Кан Ген-Пи — 45,7%.

Кстати, судя по данным Seldon.Basis, в Арбитражном суде области сейчас рассматривается 5 исков от компании «Меркас» к мэрии Новосибирска. Все касаются земельных споров. На сайте суда отмечается, что часть исков поданы от ООО Отделение «Меркас».

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находится в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышает 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было. В торгах, состоявшихся осенью 2020 года, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

В декабре 2021 года министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил, что в ходе предварительной рабочей встречи с покупателем  промышленной площадки АО НПО «Сибсельмаш» (ООО «Меркас». — Ред.) шел разговор о ее освоении.

— Сейчас это не просто промышленная зона, а практически центр города с активным транспортным трафиком. Это нужно принимать во внимание, и это предмет для переговоров, — подчеркивал Гончаров. — С одной стороны, у потенциального инвестора есть возможности и желание освоить площадку и придать ей новое содержание. С другой стороны, наши пожелания конкретны и предметны: на площадке должно сохраниться промышленное производство. Этот вопрос будет зависеть от возможности реанимировать производственные площадки, которые сохранились. Кроме того, на «Сибсельмаше» есть ряд производств, что уже развиваются.

Глава регионального Минпромторга заявил, что область по-прежнему видит потенциал площадки в виде создания промышленного или индустриального парка. Опыт по такой трансформации в регионе уже есть, а федеральное законодательство позволяет развивать такие парки, привлекая субсидии для резидентов и управляющих компаний на техприсоединение, приобретение нового оборудования, лизинг и т. д. Все эти варианты будут прорабатываться.

— Сейчас инвестор взял паузу, чтобы подготовить свое видение по энергетике, водоснабжению и водоотведению. Это важная часть проекта, без которой мы не сможем двинуться дальше. Этими вопросами будет интересоваться любой субъект, который захочет зайти на площадку, — уверен Гончаров.

По информации редакции, встреча представителей инвестора с представителями мэрии Новосибирска была запланирована на конец января – начало февраля 2022 года, но в итоге не состоялась.

Ранее редакция сообщала, что мэрия продает полуразрушенный цех на «Сибтекстильмаше». Он находится на территории, которая относится к заводу «Сибсельмаш». А также о том, что «Тяжстанкогидропресс» выводят на мировое соглашение. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : производство власть бизнес


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