Новосибирцы за год налетали более 800 млн километров

В уходящем году новосибирские путешественники стали чаще летать за границу, открыли для себя Японию и улетели в Сочи за 374 рубля. Всего жители столицы Сибири провели в воздухе 80 723 674 часов (это 3 тысячи лет здорового сна), налетали 838 095 965 километров и посетили 89 стран, подсчитали аналитики Авиасейлс.

Подавляющее большинство новосибирцев путешествовало по России, 71% билетов приобретено на внутренние рейсы. Но летать за границу все же стали чаще, чем годом ранее (в 2023 году на внутренние рейсы пришлось 77% всех бронирований).

Самым популярным направлением, как и годом ранее, стала Москва. На столицу нашей Родины приходится 37% внутренних перелетов, а средняя продолжительность поездки составила 4 дня. На втором месте традиционно оказался Санкт-Петербург, куда новосибирцы приобрели 13 % билетов, а срок пребывания в северной столице — 5 дней. 11% новосибирских путешественников слетали в Сочи и здесь средний срок поездки уже 9 дней. Также в десятку востребованных направлений года попали Красноярск (4%, на 2 дня), (Владивосток (3% на 8 дней), Иркутск (2% на 4 дня), Сургут (2%, на 4 дня), Минеральные Воды (1% на 10 дней), Калининград (1%, на неделю) и Екатеринбург (1% на 3 дня).

Интересно, что самыми быстрорастущими внутренними направлениями года стали Архангельск, Якутск и Кемерово, а среди зарубежных — Япония, куда для россиян упростили процесс получения туристической визы. Количество бронирований в страну цветущей сакуры выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом 60% пассажиров путешествовали налегке, только с ручной кладью.

Ранее редакция сообщала о том, что многие новосибирцы отправляются на зимовку в теплые страны. Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у горожан стали Таиланд, Вьетнам, Турция, ОАЭ и Китай. Средняя продолжительность путешествия в Таиланд составляет 29 дней.