Метели и ветер до 22 м/с: штормовое предупреждение на 31 декабря объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря. О предстоящих неблагоприятных метеоусловиях сообщили в региональном МЧС.

— 31 декабря по Новосибирской области ожидается усиление ветра 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели порекомендовали жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности, не приближаться к деревьям, мостам, эстакадам, ЛЭП, держать дистанцию от рекламных щитов и ветхих строений.

Ранее редакция сообщала о штормовом предупреждении от регионального МЧС на 29 декабря. Тогда же «Сибуправтодор» обратился к водителям с просьбой соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим в сложных погодных условиях.