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На День города в Новосибирске перекроют улицы и станции метро

  • 18/06/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
На День города в Новосибирске перекроют ряд улиц
Новосибирску исполняется 132 года

В конце июня Новосибирску исполнится 132 года  — город был основан в 1893 году. Для проведения праздничных мероприятий с 28 по 30 июня на улицах сибирской столицы будут введены ограничения на движение транспорта. Они затронут не только центр города. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

По традиции, с 28 июня улица Ленина — от площади Ленина до Советской — станет пешеходной.

Основное перекрытие улиц запланировано на день праздника — 29 июня. С 9:00 до 14:00 движение по Красному проспекту и соседним улицам в центре города будет закрыто.

На День города в Новосибирске перекроют улицы и станции метро

На День города в Новосибирске перекроют улицы и станции метро

 

Вечером, с 21:30 до 23:30, ряд улиц правого и левого берега также планируют закрыть для проезда. Это произойдет, если оперативный штаб МВД по Новосибирску примет соответствующее решение.

В частности, власти намерены запретить парковку у киноконцертного комплекса имени Маяковского и у центрального входа в парк «Арена».

На День города в Новосибирске перекроют улицы и станции метро

В День города в Новосибирске будут скорректированы маршруты и график движения общественного транспорта. Если МВД примет решение о перекрытии дорог, метро «Речной вокзал» закроют с 21:00 до 23:00.

Напомним, что в 2024 году площадки празднования Дня города в Новосибирске посетили 125 тысяч новосибирцев и гостей города. Районные площадки — более 55 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в Новосибирске прошла выставка достижений предпринимателей. В честь 131-летия города Новосибирска 30 июня 2024 года на площади Пименова перед ГПНТБ СО РАН была организована выставка достижений Новосибирского хозяйства.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : перекрытие дороги день города


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