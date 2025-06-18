На День города в Новосибирске перекроют улицы и станции метро

В конце июня Новосибирску исполнится 132 года — город был основан в 1893 году. Для проведения праздничных мероприятий с 28 по 30 июня на улицах сибирской столицы будут введены ограничения на движение транспорта. Они затронут не только центр города. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

По традиции, с 28 июня улица Ленина — от площади Ленина до Советской — станет пешеходной.

Основное перекрытие улиц запланировано на день праздника — 29 июня. С 9:00 до 14:00 движение по Красному проспекту и соседним улицам в центре города будет закрыто.

Вечером, с 21:30 до 23:30, ряд улиц правого и левого берега также планируют закрыть для проезда. Это произойдет, если оперативный штаб МВД по Новосибирску примет соответствующее решение.

В частности, власти намерены запретить парковку у киноконцертного комплекса имени Маяковского и у центрального входа в парк «Арена».

В День города в Новосибирске будут скорректированы маршруты и график движения общественного транспорта. Если МВД примет решение о перекрытии дорог, метро «Речной вокзал» закроют с 21:00 до 23:00.

Напомним, что в 2024 году площадки празднования Дня города в Новосибирске посетили 125 тысяч новосибирцев и гостей города. Районные площадки — более 55 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в Новосибирске прошла выставка достижений предпринимателей. В честь 131-летия города Новосибирска 30 июня 2024 года на площади Пименова перед ГПНТБ СО РАН была организована выставка достижений Новосибирского хозяйства.