Полиция ищет жертв лже-электриков, которые ограбили 94-летнего пенсионера под Новосибирском

Бдительные жители поселка Кольцово под Новосибирском дали наводку полицейским на банду лже-электриков, которая нагло орудовала в квартирах пожилых людей.

Незваные гости успели доставить неприятности 94-летнему ветерану.

— Подозреваемые представились ему работниками организации по проверке отопительного оборудования, он не хотел их впускать. Тогда злоумышленники силой открыли дверь и стали требовать, чтобы он приобрел у них электрооборудование для стабилизации напряжения за 15 тысяч рублей. Пожилой человек ответил отказом, объяснив, что у него нет денег. Наглецов это не остановило, и они обыскали квартиру дедушки. Нашли 5 тысяч и банковскую карту, с которой один из подельников сразу ушел в магазин и совершил по ней покупку товаров, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

К счастью, у пенсионера оказались бдительные соседи. Они позвонили в полицию и по адресу молниеносно прибыли росгвардейцы. Им удалось задержать группировку, в которую входили трое молодых людей и девушка в возрасте от 19 до 22 лет. Все они не местные, а прибыли в Новосибирск из соседних регионов.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Всех подозреваемых заключили под стражу.

Теперь МВД ищет других жертв лже-контролеров и просит бдительных граждан или потерпевших сообщить об этом в полицию по телефону: 8 (383) 232-80-70.

ранее редакция сообщала о том, что мошенники из Африки обманули новосибирцев на 100 тысяч рублей.