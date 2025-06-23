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Международный летний театральный фестиваль в Новосибирске назвал лауреатов

  • 23/06/2025, 09:00

Международный летний театральный фестиваль в Новосибирске назвал лауреатов
Заодно приятно удивив публику зрелой стильностью своего церемониала и марочной эстетики

Красный вечер победителей

В самый длинный вечер лета на Большой сцене театра «Красный факел» прошла торжественная церемония закрытия Международного Летнего театрального фестиваля. В определённый степени фестиваль-новинка — преемник «Сибирского транзита», но родство это тонкое, не на уровне детско-родительского сходства. Акценты концепции, фокус внимания жюри тут несколько иные, чем были у «СТ». Это фестиваль актёрский — в центре оценочного внимания тут актер во всех аспектах своего ремесла. Потому, например, вне экспертного поля оставлены сценография и саунд-дизайн. К тому же, и как режиссерский продукт все спектакли-соискатели заведомо хороши. В конкурсной девятке не было зрелищ с плохой режиссурой — их в принципе не могло оказаться в обойме. Ибо массив отбора был огромен: два театральных сезона, 103 конкурсных заявки. 21 июня компетентное жюри под председательством заслуженного деятеля искусств Сергея Афанасьева оценило 9 спектаклей из 8 городов России — Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Кемерова, Новокузнецка, Лысьвы, Березников и Нюрбы.

Международный Летний театральный фестиваль, организованный театром «Красный факел» при поддержке Правительства и Министерства культуры Новосибирской области, проходит в Новосибирске впервые. Впрочем, дебют выглядит не робким, а очень зрелым. Красный цвет фестивально айдентики очень остроумно олицетворяет эту «спелость». К тому же, красный — цвет-символ «материнской» площадки фестиваля — театра «Красный Факел». Начальная литера слова «лето», белая буква «Л» в марочном визуале олицетворяет и птичьи крылья (пасхалка мхатовской чайки от «Сибирского МХАТа»), и стрелку движения, и лучи солнца. Солнышко, сложенное на алом фоне из белых «Л» —очень броская графема. Без преувеличения модная. Отлично будет смотреться в массиве новосибирского мерча, не затеряется.  Не затеряется и сам фестиваль в событийном потоке — он без эгоцентризма личностный — с концептуальным акцентом на материи актерского существования. Потому у него и особая система премирования: четыре из восьми премий стали актерскими и получили имена звезд краснофакельской сцены — народных артистов Анны Покидченко и Владлена Бирюкова. Еще одна премия — именная премия Веры Редлих — присуждается за вклад артиста или режиссера в развитие российского театрального искусства. Отдельная награда решением экспертного совета предназначается работе театрального цеха — работники сцены хотя и невидимы зрителю, состоят с актерами в тонком симбиозе.

В состав судейской коллегии Летнего театрального фестиваля в этом году вошли: режиссер и педагог Сергей Афанасьев (Новосибирск), театральный режиссер Дин Итэн (Пекин, Китай), заслуженный артист РФ Игорь Гордин (Москва), художественный руководитель–директор Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков (Санкт-Петербург), помощник руководителя Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров Наталия Сергеевская (Санкт-Петербург), писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов (Москва), театровед и театральный критик Наталья Витвицкая (Москва), заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская (Новосибирск).

Премия имени Анны Покидченко за «Лучшую женскую роль» присуждена Марии Сидоровой за роль Элен Келлер в спектакле «ва-ва» Березниковского драматического театра (Березники) и Илоне Литвиненко за роль Елены Модестовны в спектакле «Профессор Сторицын» Новокузнецкого драматического театра (Новокузнецк).

Премия имени Владлена Бирюкова за «Лучшую мужскую роль» присуждена Михаилу Тихомирову за роль Порфирия Владимировича (Иудушка) в спектакле «Господа Головлёвы» Лысьвенского театра драмы им. А. Савина (Лысьва) и Андрею Ковзелю за роль Валентина Николаевича Сторицына в спектакле «Профессор Сторицын Новокузнецкого драматического театра (Новокузнецк).

Премия «За актерский ансамбль» присуждена спектаклю «Котлован» Новосибирского драматического театра «Старый дом» (Новосибирск).

Премией «Спектакль-событие» награжден спектакль «Бесы» Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» (режиссер — Андрей Прикотенко).

Премией имени Веры Редлих награждена народная артистка РФ, актриса Томского театра драмы Валентина Бекетова.

Премия «Лучший цех» будет передана помощнику режиссера Галине Самозванцевой — спектакль «Коридор», Пермский академический Театр-Театр. Галина Самозванцева —единственный дистанционный участник торжества, поскольку в дни фестиваля она работает над новым спектаклем.

Премия «Лучший цех» будет передана помощнику режиссера Галине Самозванцевой

Наконец, сама церемония награждения получилась очень качественным образцом театрального дела — с выразительным цвето-графическим кодом, с изобретательной видеографией, с выразительными интермедиями между номинациями. И даже с хронометражем по чеховской формуле про сестру таланта. Полтора часа. Ровно столько,  чтоб не утомить, дать упругий wow-эффект и тонкое послевкусие. Впрочем, на 22 июня заготовлен и ещё один финальный аккорд — уже для зрителей — спектакль «Преступление и наказание» Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) в постановке японского режиссера Мотои Миура.

Ранее редакция сообщала о том, что туристов в Новосибирскую область привлекают экстремальные экскурсии и театры. 

Автор фото: Игорь Смольников.

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театры новосибирска Летний театральный фестиваль


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