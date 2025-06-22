Мораторий на штрафы для застройщиков продлили до конца 2025 года

Правительство РФ пролило запрет на начисление штрафов для застройщиков за несданные вовремя дома до конца 2025 года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовых актов.

Впервые мораторий был введен в 2024 году как экстренная мера поддержки отрасли в условиях санкционного давления, роста цен на стройматериалы и логистических проблем. В декабре 2024 года его действие было продлено до 30 июня 2025 года.

Запрет на начисление штрафов применяется в отношении договоров долевого участия. По нему нельзя взыскать неустойку с застройщика за каждый день пропуска сдачи готового дома.

Помимо штрафов за несвоевременную сдачу квартир, с застройщиков также нельзя взыскать неустойку за несвоевременное устранение дефектов и проценты за использование денег после того, как дольщик отказывается от договора.

По данным Минстроя РФ, на сегодняшний день на этапе строительства в регионах находятся 117 млн кв метров жилья. Распроданность проектов составляет порядка 56%, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью «РИА Недвижимость» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, это обеспечивает необходимый финансовый поток для девелоперов. Однако в новостройках, которые будут введены в 2026 году, распроданность гораздо ниже — порядка 31%. При этом приток средств дольщиков в сферу строительства жилья в 2025 году оценивается всего в 700-800 млрд руб. Глава ведомства добавил, что на данный момент сроки строительства сдвинулись у 1,4 тыс. проектов.

Напомним, аналитики Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) включили Новосибирскую область в число регионов с «достаточно высоким» риском наступления кризиса перепроизводства новостроек. Вывод недвижимости в столице Сибири на 40,4% больше продаж, а реализация квартир меньше нормального значения на 2%. При этом стоимость квадратного метра ниже инфляции на 1,1%.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев подчеркивает, что основные продажи в текущих проектах девелоперов были совершены в период действия льготной ипотеки, то есть, во второй половине 2023 года и первом полугодии 2024 года.

— Отставание от графика продаж при низкой финансовой устойчивости застройщика с большой вероятностью приведет к остановке проекта, — констатирует эксперт.

По данным Минстроя Новосибирской области, за 5 месяцев 2025 года в регионе ввели более 1 млн кв метров жилья (60% в этом объеме составляет ИЖС). В планах на год ввод 2,15 млн кв метров. Всего в регионе строится более 4,2 млн кв метров или 926 многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала, что Минстрой предложил повысить норматив стоимости метра жилья в Новосибирске.