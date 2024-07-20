Огромные пробки сковали трассы в Новосибирской области

В субботу, 20 июля, Гусинобродский тракт и Бердское шоссе сковали сильные пробки.
О заторе на ГБШ редакции Infopro54 сообщила постоянная читательница. По ее словам, водители стоят в обоих направлениях.
Пробка вызвана ремонтными работами путепровода «Инская-Сокур» у села Гусиный брод. На этом участке ограничено движение транспорта: введён реверс и снижена скорость на период с 15 мая 2024 года по 15 октября 2025 года.
Еще один большой затор образовался на Бердском шоссе. По информации сервиса «Яндекс. Карты», пробка собралась от улицы Барнаульской в Бердске примерно до остановки «поселок Новый».
Ранее редакция сообщала, что дорогу из Новосибирска до Сокура перекроют из-за авиашоу.
Фото предоставлено читателем Infopro54, скриншоты 2gis.ru
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