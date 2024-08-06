Сдача части объектов СКИФа в Новосибирске может быть перенесена на 2025 год

Федеральный центр выделяет огромные средства, чтобы достроить масштабные инвестиционные объекты в Новосибирской области, но есть отставание от первоначального графика. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков.

—Санкции все-таки имеют отношение к переносу сроков. На сроки влияет нехватка рабочих рук на наших стройках, плюс удорожание стройматериалов. Эти проблемы есть и никуда не делись. Нам приходится корректировать сметы и проектные решения, — отметил Колмаков. — Это большая серьезная техническая работа. Мы ей занимаемся почти на каждом объекте.

В частности, он отметил, что на строительстве центра синхротронного излучения в Новосибирске сегодня работает около 1600 человек.

— Это очень хороший пул строителей. Темпы работа неплохие. Часть зданий СКИФа будут сданы в этом году, а часть по согласованию перенесены на 2025 год, — добавил министр.

В июне на пресс-конференции замгубернатора Ирина Мануйлова сообщала о том, что работа на СКИФе идет по плану, но график очень жесткий.

— Внимание к этому объекту со всех сторон, в том числе и со стороны областных властей, надзорных органов очень пристальное, — отмечала заместитель губернатора.

На техническую готовность, по ее словам, проект должен выйти, как и запланировано, в декабре 2024 года.

В начале июля ТАСС, со ссылкой на директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, сообщал, что в Сибирском отделении РАН допускают, что мегапроект Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) может быть готов к промышленному использованию только через два года.

Напомним, Центр коллективного пользования «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Планируется, что синхротронный источник ЦКП «СКИФ» после вывода на проектные параметры будет работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю за исключением периодов проведения планово-профилактических работ и работ по ускорительной физике по заранее согласованному графику. Прогнозируемое время работы ускорительного комплекса для пользователей — до 6500 часов в год.

Для строительства СКИФ из федерального бюджета в 2023 году было выделено 17 млрд рублей, в 2024 — еще 14 млрд. Практически половина этих средств — стоимость оборудования, которое создается силами отечественных разработчиков.

В рамках МИП с привлечением федерального финансирования в регионе также возводится кампус НГУ, инфекционная больница, федеральный детский реабилитационный центр.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские ученые просят увеличить расходы бюджета на гражданскую науку.