В Новосибирске усилят охрану на пешеходном участке улицы Ленина

По поручению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Ксения Антонова обратилась в управление МВД по Новосибирску с просьбой усилить охрану на пешеходной части улицы Ленина.

В своём письме на имя начальника управления Алексея Захарова она отметила, что в последнее время жители города стали чаще жаловаться на нарушения общественного порядка, в частности, на несанкционированную коммерческую и рекламную деятельность в новогоднем пространстве.

— Просим рассмотреть усиление контроля за территорией, — приводит цитату Новосибирские новости.

На этой неделе в прессе появились сообщения о том, что жители города выражают недовольство навязыванием услуг на пешеходной улице. В частности, они жалуются на аниматоров, которые ходят по празднично украшенному месту и предлагают сделать платное фото, нарядившись в костюмы зебры, жирафа и коровы.

Напомним, улица Ленина будет пешеходной до 10 февраля. С 31 января начнется демонтаж новогодних украшений.

Ранее редакция сообщала о том, что звери-вымогатели в центре города возмутили новосибирцев. Стоимость одного фото с аниматорами в костюмах животных начинается от 500 рублей.