Мигранта с кастетом задержали в аэропорту Новосибирска

Кастет в багаже пассажира авиарейса Худжанд (Таджикистан) – Новосибирск обнаружили таможенники в аэропорту Новосибирска.

– При прохождении таможенного контроля 33-летний гражданин Таджикистана проследовал по «зеленому» коридору, этим самым заявив, что подлежащие декларированию и запрещенные к ввозу товары у него отсутствуют, – говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Однако таможенники с помощью специального оборудования обнаружили в чемодане авиапассажира предмет, похожий на кастет.

Позже экспертиза подтвердила, что это холодное оружие ударно-дробящего действия, запрещённое к ввозу в Россию и обращению на её территории.

Мужчина пояснил, что не знал о существующих ограничениях на перемещение подобных предметов через границу.

Возбуждено дело об административном правонарушении, кастет изъят.

С начала года было возбуждено 61 дело об административных правонарушениях по фактам незаконного ввоза холодного оружия. Было изъято 47 ножей и 18 кастетов.

Ранее редакция сообщала о том, что экзотические «сувениры» отобрали таможенники у иностранцев в аэропорту Новосибирска