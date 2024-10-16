«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области

В регионе утверждена отдельная программа, направленная на обеспечение сельских территорий чистой водой, которая позволит улучшить бытовые условия жителей отдаленных сел. Со своей стороны, энергетики выполняют комплекс мероприятий для обеспечения объектов водоснабжения электрической энергией. В данном вопросе сетевая компания работает на опережение и заблаговременно предоставляет необходимые электрические мощности в рамках договоров о технологическом присоединении.

В течение года специалисты «Россети Новосибирск» подготовили электросети для этих социально значимых объектов сразу в нескольких районах области. Энергетики обеспечили подключение:

— станции водоподготовки в поселке Зыково Венгеровского района;

— водозаборной скважины в селе Ярки Доволенского района;

— водозаборной скважины и станции водоподготовки в микрорайоне Заречный Криводановского сельсовета, который входит в активно развивающуюся Новосибирскую агломерацию.

Для обеспечения надежного электроснабжения объектов водоснабжения договора электросетевая компания построила воздушные линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью более 40 м с применением самонесущего изолированного провода (СИП), а также установила несколько современных комплексов учета. Выделенной по договорам мощности с запасом хватит, чтобы обеспечить все нужды объектов водоснабжения.

Благодаря вкладу энергетиков в реализацию региональной программы «Чистая вода», жители сел и поселков региона в ближайшее время будут обеспечены жизненно необходимым ресурсом в соответствии с предусмотренными санитарными нормами.

Кроме объектов водоснабжения «Россети Новосибирск» также осуществляют технологическое присоединение и других социально-значимых объектов – медицинских учреждений, объектов туристической, культурной и спортивной направленности. Многие из проектов компании реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.