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Мигрантам вручили повестки, как только они прибыли в Новосибирск

  • 18/04/2024, 10:36
Автор: Ольга Кирсанова
Мигрантам вручили повестки, как только они прибыли в Новосибирск
Военкомы поджидали иностранцев в аэропорту «Толмачево» и на вокзале «Новосибирск-Главный».

В аэропорту «Толмачево» и на жд вокзале «Новосибирск-Главный» транспортные полицейские совместно со следователями военного СК по Новосибирскому гарнизону и военными комиссарами проверили иностранцев, прибывших в сибирскую столицу.

Из 700 гостей из ближнего зарубежья несколько человек получили повестки в военкоматы.

— В отношении лиц, нарушивших требования закона «О воинской обязанности и военной службе» составлены административные протоколы. Им так же были вручены повестки о явке в военный комиссариат для уточнения данных о воинском учете, — сообщили в Управлении на транспорте МВД по СФО.

Мигрантам вручили повестки, как только они прибыли в Новосибирск

Ранее редакция сообщала о том, что общественники предложили властям Новосибирской области меры по борьбе с нелегальными мигрантами. Поводом для обращения стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибло 145 человек и более 500 получили ранения.

Фото и видео предоставлено пресс-службой Управлении на транспорте МВД по СФО.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : транспортная полиция повестки Мигранты военный СК новосибирский гарнизон военный комиссариат


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