Мигрантам вручили повестки, как только они прибыли в Новосибирск

В аэропорту «Толмачево» и на жд вокзале «Новосибирск-Главный» транспортные полицейские совместно со следователями военного СК по Новосибирскому гарнизону и военными комиссарами проверили иностранцев, прибывших в сибирскую столицу.

Из 700 гостей из ближнего зарубежья несколько человек получили повестки в военкоматы.

— В отношении лиц, нарушивших требования закона «О воинской обязанности и военной службе» составлены административные протоколы. Им так же были вручены повестки о явке в военный комиссариат для уточнения данных о воинском учете, — сообщили в Управлении на транспорте МВД по СФО.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники предложили властям Новосибирской области меры по борьбе с нелегальными мигрантами. Поводом для обращения стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибло 145 человек и более 500 получили ранения.