«СЕЛЛ-Сервис» выплатит дивиденды за два доковидных года

На совете директоров ООО «СЕЛЛ-Сервис» принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов компании за 2018 и 2019 годы. Годовому общему собранию акционеров общества рекомендовано распределить прибыль прошлых лет следующим образом:
Что касается прибыли, полученной компанией в 2023 году — 81,9 млн рублей, то ее рекомендовано не распределять, дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортер пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Поставляемая компанией продукция применяется предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Директор и единственный учредитель компании — Петр Новак. Среднегодовой прирост выручки — 60%. По данным Seldon.Basis, ООО «СЕЛЛ-Сервис» создано в 2014 году, уставный капитал — 2,7 млн рублей. Выручка компании в 2023 году составила 2.63 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что компания «СЕЛЛ-Сервис» заняла на облигационном рынке 250 млн рублей. На бирже также в обращении находится первый выпуск эмитента на 65 млн рублей.
Фото freepik, автор: freepik
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