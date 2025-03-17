Мигранты не смогут обменять водительские права до мая в Новосибирке

Иностранные граждане, имеющие право на упрощённую замену водительского удостоверения, столкнулись с проблемой: в Новосибирске практически невозможно получить необходимую справку 003-в/у.

Единственное медицинское учреждение, где иностранцы могут пройти комиссию, — ГБУЗ НСО ГНКП №3, расположенное по адресу: Владимировская, 2к9. Однако это учреждение приостановило приём заявок до мая, что делает процесс обмена документов практически невозможным.

В ГБУЗ НСО ГНКП №3 корреспонденту Om1 Новосибирск подтвердили, что в марте и апреле записи на комиссию нет.

— Так у нас пока прекратилась запись не только на март, но и на апрель, я могу вам предложить только записаться через сайт, — сообщили в учреждении.

Как сообщает издание, попытка зарегистрироваться через интернет также не увенчалась успехом. Система выдавала стандартное сообщение о том, что нет свободного времени или услуга недоступна.

При повторном звонке в медучреждении предложили перезвонить в мае.

Стоит отметить, что после 31 марта 2025 года при замене прав иностранцы будут обязаны сдавать теоретический и практический экзамены в ГИБДД. В пакет обязательных документов входит медицинская справка, без нее оформить удостоверение не получится. При этом за просроченные водительские права будут выписываться штрафы в размере от 5 000 до 15 000 рублей, а автомобиль нарушителя может быть перемещен на штрафстоянку.

Ранее редакция сообщала о том, что МВД изменит правила сдачи экзаменов на водительские права. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.