Миллиард рублей выделен на строительство школы в Дзержинском районе Новосибирска

В Новосибирской области объявлен аукцион по поиску подрядчика на строительство здания корпуса школы для лицея № 113, расположенного по ул. Бориса Богаткова, 241/1 в Дзержинском районе. Муниципалитет выдал разрешение на строительство объекта. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчик — департамент строительства и архитектуры Новосибирской области.

Согласно документации, здание школы будет сложной конфигурации, переменной этажности: 4-5, в том числе 4 надземных и 1 подвальный этаж. Общая площадь нового корпуса — 15 тысяч кв. метров.

— Планировочная структура школы запроектирована коридорного типа, на втором и третьем этаже коридор замкнут в кольцо, данный прием позволил все основные кабинеты располагать у наружного контура, а вспомогательные по внутреннему контуру, — говорится в документе.

Школа рассчитана на 650 учеников (обучающиеся 5-11 классов). Классы начальной школы (1-4 классы) размещены в существующем здании школы.

Начальная цена контракта — 1 041 331 261 рубль. Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2025-2026 финансовые годы, в том числе субсидии из областного бюджета. В 2025 году на строительство школы выделено 514,3 млн рублей, в том числе из бюджета города — 25,7 млн рублей, субсидии — 488,5 млн рублей. В 2026 году — 527 млн рублей (26,3 млн рублей приходится а бюджет города Новосибирска, 500,7 млн рублей — субсидии из областного бюджета).

Все работы должны быть завершены к 9 ноября 2026 года.

По данным Минобразования Новосибирской области, в 2023/2024 учебном году в лицее №113 занимались 1230 школьников. Его проектная мощность — 614 человек.

Напомним, в 2024 году закончено строительство нового лицея в Октябрьском районе Новосибирска. На сегодняшний день это самая большая по площади школа в городе (более 25 000 кв. метров), проектной вместимостью 975 мест. Общая стоимость строительства составила около двух млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала, что родители борются с навязыванием школьной формы конкретных брендов в Новосибирске. Жалобы в мэрию и Минобразования результатов не дали.